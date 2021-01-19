Берлин собирается ужесточить карантин, но немцы встречают это решение с неохотой

19.01.2021, 17:00, Новости дня

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Несмотря на уменьшение количества заражений коронавирусом во время рождественских и новогодних праздников немецкие власти планируют ужесточить меры по борьбе с пандемией, пишет Welt. Однако многие выступают против, в частности, эксперты в сфере образования, политики из Свободной демократической партии Германии, а также простые люди, требующие объяснить, на чём основано это решение, рассказывает немецкий телеканал.

Второй укол через 20 дней после первого. Карин Зиверс — первая жительница Гамбурга, которая полностью вакцинировалась. Теперь от вируса она защищена на 95 процентов. Вдобавок ей подарили цветы.

ВРАЧ: Это вам за то, что вы были достаточно смелой, чтобы сделать прививку первой.

КАРИН ЗИВЕРС, пенсионерка: Большое спасибо за цветы и вашу работу.

До сих пор непонятно, остаются ли привитые люди заразными. Но Хайко Маас всё равно стал первым членом немецкого правительства, который предложил вернуть вакцинированным их свободы. По его словам, привитые смогут снова пользоваться основными правами. Они ни у кого не забирают аппарат ИВЛ, из-за чего исчезает одна из главных причин для ограничения основных прав.

К тому же у владельцев кинотеатров и ресторанов снова появятся доходы, добавил он. Но пока что основные права будут ограничены, и связано это с саммитом федеральных земель, который пройдёт во вторник. Но эти меры вызывают всё большее противодействие, главным образом со стороны экспертов в сфере образования.

АНДРЕАС ШЛЯЙХЕР, дирекция образования при Организации экономического сотрудничества и развития: Обучение — это не просто передача знаний. Это также процесс социализации. Занятия в начальной школе и детских садах, на которых дети присутствуют вживую, невозможно заменить. Такова реальность.

Реальностью также является то, что во время рождественских и новогодних праздников число заражений коронавирусом снизилось. И всё же запланировано ужесточение мер. В связи с этим глава СвДП Кристиан Линднер требует провести внеочередное заседание в бундестаге.

КРИСТАН ЛИНДНЕР, председатель Свободной демократической партии Германии: Решение по поводу масштабных ограничений свободы должен принимать парламент. Мы в свою очередь ожидаем, что правительство предоставит данные и научные факты, на которых основано его мнение.

Иначе люди примут их с меньшей охотой. Сейчас федеральные земли создают центры для нарушителей карантина. Больницы, общежития для беженцев, колонии для несовершеннолетних — тех, кого заметят за повторным нарушением ограничений, будут госпитализировать принудительно, и за ними будут следить.

Дата выхода в эфир 18 января 2021 года.