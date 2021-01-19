 

“Я – то, что нужно”. Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до “ВИА Гры”

19.01.2021, 16:56, Новости дня
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Проживающая в России бывшая участница украинской группы “ВИА Гра” певица Вера Брежнева заявила, что все обстоятельства были против нее, когда она только начинала карьеру певицы.

Об этом она рассказала в интервью, которое 16 января опубликовано на YouTube-канале российского медиаменеджера Армана Давлетярова.

– Многодетная семья, папа-инвалид, денег нет, образования пока нет. Я даже когда родила старшего ребенка, у нее год не было кроватки. Я как раз тогда уже рассталась с ее папой, вернулась к родителям, жила с ними. Все шло к тому, что я могла оказаться где-то на заводе или на рынке. Могла бы остаться там, но стремилась дальше. Понятно, что набивала тумаки. Многие двери не открылись. Но сила воли, желание сделали свое дело, – рассказала Брежнева.

По словам артистки, когда она ехала на кастинг в “ВИА Гру”, то не сомневалась, что ее возьмут.

– Я ничего не умела, но очень хотела. Когда мы юные, мы же считаем, что очень крутые. Вот сейчас моя самооценка гораздо ниже, чем тогда, когда я ехала на кастинг. Была уверена, что я – то, что нужно, что меня должны обязательно взять, – поделилась она воспоминаниями.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина) в многодетной семье. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

В 2015 году тайно вышла замуж за продюсера группы Константина Меладзе. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

Брежнева – мать двоих дочерей. Старшую, Софию (2001), она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери, Сары (2009), является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.



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