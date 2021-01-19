Караван мигрантов из Гондураса станет первым испытанием для гостеприимного Байдена

19.01.2021, 16:06, Новости дня

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Новый президент США Джо Байден собирается смягчить правила приёма беженцев, установленные администрацией его предшественника Дональда Трампа, пишет The Times. И первым испытанием для его новой политики станет караван мигрантов, направляющийся из Гондураса к американской границе. Люди бегут от бедности и насилия, рассказывает британское издание.



Reuters

Караван мигрантов из Гондураса, направляющийся в США, пересёк границу Гватемалы, пишет The Times. Численность группы колеблется от 7 тыс. до 9 тыс. человек, включая семьи с маленькими детьми. Местные власти считают, что эти люди представляют опасность для здоровья населения, так как путешествуют во время пандемии коронавируса. Для того чтобы остановить процессию, правоохранительные органы установили контрольно-пропускные пункты вдоль шоссе в Чикимуле.

Когда люди пытались прорвать один из кордонов, полиция применила дубинки и слезоточивый газ. 600 человек задержали, остальных отправили обратно домой на автобусах. Большинство мигрантов говорят, что бегут от бедности, вызванной двумя ураганами в ноябре и карантином, а также от насилия, ведь город Сан-Педро-Сула — это центр торговли наркотиками и оружием с одним из самых высоких в мире показателей убийств. «Жить в Гондурасе невозможно, — поделился своей бедой один из участников шествия. — Мы страдаем от голода».

В связи с происходящим на южной границе Мексики были сосредоточены дополнительные войска и силы полиции, продолжает The Times. Миграционное соглашение с США предписывает местным властям остановить караван. Нынешняя ситуация станет первым испытанием для новой миграционной политики, которую собирается проводить будущий президент Джо Байден. Он обещал смягчить правила приёма беженцев, установленные администрацией его предшественника Дональда Трампа. В среду в свой первый день на посту главы государства он собирается представить конгрессу обширный план, а также объяснить, как 11 миллионов нелегальных мигрантов, проживающих на территории США, смогут получить гражданство.