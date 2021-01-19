 

Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении

19.01.2021, 14:14, Новости дня
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Госбюро расследований сообщило о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и даче заведомо неправдивых показаний. Об этом говорится в сообщении ГБР.

Подозрение Тупицкому объявили по ч. 2 ст. 384, ст. 386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

В ГБР заявили, что глава КСУ продолжает “прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя”.

“Более того, председатель КСУ после сообщении о подозрении имитирует его невручение, невступление статуса подозреваемого, посещая рабочее место”, – говорится в сообщении.

19 января в КСУ заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание КСУ. В КСУ отмечали, что хоть Тупицкий и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но он должен выполнять руководство судом.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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