Кремль выразил сожаление из-за лишения Минска права на проведение ЧМ-2021

19.01.2021, 13:48, Новости дня

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Москва сожалеет в связи с принятым решением Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. В то же время Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ.

Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным.