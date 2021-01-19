МВД разработает законопроект по цифровизации миграционной системы России

19.01.2021, 11:06, Новости дня

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МВД через год представит на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий цифровизацию всей миграционной системы России, сообщил замначальника управления по вопросам внешней трудовой миграции Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Павел Дутов на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Для нас очень важно использование цифровых технологий, потому что мы сами в ближайшее время, в течение одного-полутора лет, на рассмотрение в Госдуму представим новый законопроект в сфере миграции, который цифровизирует всю систему миграции», – сказал он, передает ТАСС.

Дутов также отметил, что в 2021 году в ведомстве заработает система, позволяющая в режиме реального времени обмениваться информацией между ведомствами, в том числе таким образом можно будет проверять медицинские справки мигрантов, предоставленных в полицию для получение патентов.

«У нас в текущем году будет реализован фунционал в нашей информационной системе в направлении межведомственных запросов, и мы сможем в онлайн-режиме получать ответы – выдано, не выдано медицинское заключение, сможем пресекать такие вещи со стороны недобросовестных заявителей», – сказал Дутов.

В прошлом году сообщалось, что МВД планирует разработать новый правовой режим для долгосрочного нахождения иностранных граждан на территории России.