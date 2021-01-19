 

Kia представила обновленную версию кроссовера Kia Sportage в России

19.01.2021, 10:46, Новости дня
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Южнокорейский бренд KIA объявил о скором выходе в продажу спецверсии кроссовера KIA Sportage – Black Edition.

Уже из названия следует, что паркетник получит темные оттенки кузова и салона. На европкйском рынке данный автомобиль продается с конца прошлого года, однако в Россию спеверсия Sportage – Black Edition поступит в начале следующего месяца. Отличить кроссовер можно по решетке радиатора, накладкам на бамперах, а также молдингам и рейлингам. Также логотип на кузове выполнен в затемненном оттенке. Автомобиль оснащается 17-дюймовыми дисками.

Что касается интерьера, то он полностью повторяет оригинальный экземпляр за исключением темных оттенков поверхностей. На данный момент стоимость кроссовера Sportage – Black Edition в РФ пока неизвестна.



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