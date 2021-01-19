 

Бренд Cadillac выпустит новый купе-кроссовер Celestiq

19.01.2021, 10:46, Новости дня
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Американский концерн Cadillac объявил о выходе нового купеобразного кроссовера под названием Cadillac Celestiq.

Ранее руководитель компании на выставке электроники CES 2021 анонсировал появление автомобиля, показав патентные изображения кроссовера. Новинка получит трехдверный кузов, а также удлиненный капот и ниспадающую линию крыши. Эксперты прогнозируют, что длина кузова окажется более 5 метров, что свидетельствует о просторном салоне.

Над пассажирами предусмотрена стеклянная крыша с возможностью регулировки уровня прозрачности данной поверхности. Пока производитель не называет никаких технических характеристик будущего кроссовера, который в скором времени покажут публике.



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