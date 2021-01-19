Lexus представил седан LS 500H в новой версии Nishijin

19.01.2021, 9:52, Новости дня

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Японский премиальный бренд Lexus презентовал для индийского рынка новый флагманский седан LS 500h в спецверсии Nishijin.

Распознать усовершенствованный автомобиль можно по цветам кузова, а также новшествам, которые предусмотрены в салоне. Роскошный седан выполнен в цвете «Gin-ei Lustre», схожим с серебряным оттенком. Производитель уточнил, что в данном случае поверхность кузова получила продвинутую технологию, которая имеет зеркальную фактуру.

Также отличия прослеживаются в размере переднего бампера. По салону следует отметить 12,3-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса, а также цифровую приборную панель. Под капотом седана используется 3,5-литровый бензиновый двигатель, который имеет два электромотора с суммарной мощностью 354 л.с. Седан приводится в движение 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.