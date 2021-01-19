Появились снимки обновленной Hyundai Creta для России

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19.01.2021, 9:52, Новости дня
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В ходе дорожных испытаний в Санкт-Петербурге обнаружен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2021 модельного года.

Указанный автомобиль удалось увидеть на дорогах общего пользования при нанесенном плотном камуфляже. Напомним, еще летом на российских дорогах обнаружили аналогичный экземпляр, однако теперь можно сделать более точные выводы относительно нового кроссовера. Эксперты констатировали, что новый кроссовер стал крупнее предшественника.

Пока производитель не называет технических параметров Hyundai Creta для России. Вместе с тем на данный момент актуальная генерация продается с 1,6 и 2,0-литровыми моторами, которые работают в паре с автоматической или механической трансмиссией. Точная дата поступления в продажу Hyundai Creta 2021 модельного года пока не указана.



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