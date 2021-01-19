 

Языковой омбудсмен рассказал о жалобах в связи с необходимостью обслуживать на украинском языке

19.01.2021, 9:44, Новости дня
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В офис уполномоченного по защите государственного языка после вступления 16 января в силу нормы закона об обслуживании украинцев на украинском языке поступило около 100 обращений.

Об этом 18 января в эфире телеканала “Украина 24” сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

“За эти несколько дней к нам поступило уже около 100 обращений, часть из них мы будем оформлять как жалобы и принимать меры государственного контроля. Преимущественно они касаются в том числе контента отдельных интернет-сайтов, рекламы, вывесок”, – сказал он.

По словам языкового омбудсмена, с каждый случаем будут “разбираться и выяснять, направлять свои рекомендации”.

“По злостным нарушителям мы будем действовать решительно”, – заявил Кремень.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковой вопрос не должен стать источником межэтнической напряженности в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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