Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

19.01.2021, 9:18, Новости дня

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Телевизионный журналист Игорь Выхухолев умер на 67-м году жизни, сообщила его дочь Мария Выхухолева.

«Папа умер вечером 18 января», – передает ТАСС Марии Выхухолевой. Причиной смерти, по словам дочери, стали проблемы с сердцем.

Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Окончив Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В. Ломоносова в 1978 году, до 1981 года работал в Агентстве печати «Новости», затем перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР в качестве редактора программы «Время».

С ноября 1991 года работал комментатором, а с мая 1992 года ведущим информационных программ телекомпании «Останкино». В 1992-1996 годах Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ (позднее Первый канал), с 1995 года вел информационные программы, в 2005 году стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала. С 2006 года перешел в ВГТРК.