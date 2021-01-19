Новый эпицентр заражения коронавирусом выявлен в Китае

19.01.2021, 9:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Китае зафиксирован новый эпицентр заражения коронавирусом, наибольший рост числа заболевших отмечен на этот раз среди жителей северо-восточной провинции Цзилинь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В частности, за прошедшие сутки в Цзилинь было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели – 30, передает «Интерфакс».

Всего за минувшие сутки китайские врачи выявили за минувшие сутки 118 новых случаев инфицирования коронавирусом и 91 бессимптомного носителя. Согласно опубликованному во вторник сообщению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 32 человека выписаны из медучреждений, передает ТАСС.

Среди новых случаев заражения 12 являются ввозными: четыре из них выявлены в Шанхае, по три – в провинциях Чжэцзян и Гуандун, по одному – в провинциях Шаньси и Шэньси. Еще 106 случаев являются внутренними: кроме 43 в Цзилинь выявлены еще 35 в провинции Хэбэй, 27 – в провинции Хэйлунцзян, один – в Пекине.

В начале января китайские власти за пять дней создали в провинции Хэбэй специализированное медицинское учреждение на 1,5 тыс. палат для инфицированных коронавирусом нового типа.