«Аэрофлот» решил возобновить регулярные рейсы в Финляндию
19.01.2021, 8:58,
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«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января, информирует авиакомпания.
«Аэрофлот» с 28 января возобновляет регулярные полеты в Хельсинки (Финляндия)», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали, что РФ с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.
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