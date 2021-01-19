За сутки боевики на Донбассе нарушили перемирие один раз – штаб ООС

19.01.2021, 8:50, Новости дня

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18 января на Донбассе боевики один раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в сводке на утро 19 января проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“В районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Богдановка, находящегося в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из миномета 82-го калибра”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что боевых потерь среди украинских военнослужащих не было.

“С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами”, – подчеркнули в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Минобороны Украины, с апреля 2014 года в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ.

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