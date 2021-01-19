Какой бизнес в Украине и в мире выиграл от пандемии коронавируса. Список

19.01.2021, 8:50, Новости дня

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Сфера медицины

Как указано в исследовании группы компаний EVO, в 2020 году в Украине в сфере интернет-покупок вырос спрос на медицинские товары (маски, санитайзеры, пульсоксиметры (приборы для измерения уровня кислорода в крови).

AIN.UA писало, что согласно данным платформы Hubber, которая объединяет более 1200 ecommerce-бизнесов, медицинские товары вошли в топ-100 категорий в 2020 году. Первые в списке – медицинские перчатки, медицинские приборы, антисептики, спецодежда, маски.

Маски

В начала февраля, когда в Украине официально не было подтверждено ни одного случая коронавируса, в стране начался неожиданный дефицит масок. Вероятно, это было вызвано паникой (в других странах уже фиксировались вспышки инфекции), а также продажей масок за границу (как сообщили “Радіо Свобода” в Государственной таможенной службе, за два месяца 2020 года Украина экспортировала около 640 тонн медицинских масок, в основном в Германию, Румынию, Словакию и Китай). По данным проекта Dozorro если в январе через систему публичных покупок ProZorro маски покупали в среднем по 0,98 грн за штуку, то в марте – по 12,92 за штуку, а в апреле их стоимость выросла до 13,03 грн за штуку (это была максимальная цена за год), после чего начала постепенно падать.

Сколько именно масок было реализовано в Украине в 2020 году, изданию “ГОРДОН” найти не удалось. Но, по данным анализа Transparency International Ukraine, только через ProZorro в январе – сентябре государственные заказчики приобрели 73,5 млн масок на общую сумму почти 453 млн грн. Организация отметила, что если до пандемии маски в среднем продавались по 0,58–1,1 грн за штуку, то в течение прошлого года их цена иногда достигала 25–27 грн за штуку.

По данным Государственной таможенной службы, за весь 2019 год Украина импортировала масок на $36 млн, а только с января по апрель 2020-го – на $52 млн. Основной экспортер в Украину – Китай, где и началась пандемия, писала “Экономическая правда”.

В декабре 2020 года Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению масок. Организация рекомендует носить как медицинские, так и тканевые маски в зависимости от того, где находится человек и болеет ли он коронавирусной инфекцией. Также в ВОЗ заявляли, что маски следует носить даже тем, кто переболел COVID-19. Соответственно, спрос на маски остается высоким.

По прогнозам QY Research, ожидалось, что рынок масок вырастет с $2,86 млрд в 2019 году до $7,24 млрд в 2020-м.

Пульсоксиметры

Компания Grand View Research заявляла, что объем мирового рынка пульсоксиметров оценивался в $1,9 млрд в 2019 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 6,4% с 2020-го по 2027 год.

По прогнозам Research And Markets, к 2027 году мировой рынок пульсоксиметров достигнет $3,2 млрд, среднегодовой темп роста составит 6,4%.

По данным платформы Hubber, пульсоксиметры вошли в топ-40 самых продаваемых товаров в 2020 году на украинских маркетплейсах.

Тесты

В Украине с начала пандемии, по данным Минздрава, провели почти 6 млн ПЦР-тестов на коронавирус. Также проводится ИФА-тестирование и быстрые тесты на антиген. Стоимость ПЦР-тестов в частных лабораториях – около 1,5-2 тыс. грн.

По данным Worldometer, в США провели 286 млн тестов на коронавирус, в Индии – 187 млн тестов, в Китае – 160 млн тестов. Темпы пандемии остаются высокими и спрос на тесты не снижается.

Как свидетельствуют результаты исследования Research And Markets, сегмент ПЦР-тестов составляет более 75% мирового рынка диагностики COVID-19. В связи с пандемией в 2020 году спрос на тесты вырос, однако в 2021-2026 годах исследователи прогнозируют снижение глобального рынок диагностики COVID-19 по выручке на 9%.

Антисептики

Повышенный спрос на антисептики наблюдался весной, когда появилась информация, что дезинфицирующие средства, содержащие не менее 60% спирта, могут быть эффективны для предотвращения заражения коронавирусом.

1 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №540-IX, который, в частности, разрешил изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов госпредприятия “Укрспирт” до 30 апреля. За неделю “Укрспирт” поставил 1,4 млн литров дезинфицирующего средства для антисептиков украинским производителям. Заводы “Укрспирта” работали без выходных. Дезинфицирующее средство крепостью 80% отпускали по цене 35,37 грн за литр, крепостью 90% – 42,45 грн за литр.

По данным исследования Research And Markets ожидается, что глобальный рынок дезинфицирующих средств по выручке будет расти со среднегодовым темпом 12% в период 2021-2026 годов. К концу этого периода рынок антисептиков может достичь $6 млрд, отмечается в отчете.

Фото: EPA

Аппараты ИВЛ, кислород

По данным российского Forbes, в марте мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких превысил предложение в 10 раз. Их используют при тяжелых формах COVID-19. В Украине было выделено 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из них, по данным Минфина, потратили уже 84 млн грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что апреле 2020 года в Украине было “до 3,5 тыс. коек с подведенным к ним кислородом”. В начале января он сказал, что таких койкомест уже более 41 тыс., (хотя СМИ писали, что Минздрав может манипулировать данными о числе таких мест в больницах). Тем не менее, из госбюджета на обеспечение больниц кислородом выделено 1,4 млрд грн, сообщал Минфин.

Бизнесмен Алексей Давиденко в январе 2021 года заявлял, что основным покупателем кислородных концентраторов является не государство, а частные лица.

“Ежедневно сотни изделий стоимостью от 40 тыс. грн выкупаются за считанные часы”, – писал он.

Также больницы оборудуют кислородные станции. Например, установка такой станции в Кропивницком обошлась в более 10 млн грн, сообщал “24 канал”.

Медицинские учреждения

“Экономическая правда” со ссылкой на данные украинской налоговой сообщила, что во время пандемии медицинские учреждения уплатили больше налогов, чем в 2019 году. С мая 2020 года государство ежемесячно получало от них на 7–10% больше, чем в 2019 году. За шесть месяцев карантина этот сектор показал наибольший рост отчислений в абсолютных цифрах – более чем 440 млн грн.

Разработчики вакцины

По оценкам американского журнала Forbes, в 2020 году в секторе здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров. Среди них – основатель немецкого биотех-стартапа BioNTech Угур Сахин (вакцина американской компании Pfizer, разработанная совместно с BioNTech, первой в мире прошла три стадии клинических испытаний) и Стефан Бансель, гендиректор массачусетской компании-разработчика вакцины Moderna. Состояние Сахина оценивается в $4,2 млрд, Банселя – в $4,1 млрд.

Благодаря резкому росту акций Moderna долларовыми миллиардерами также стали другие инвесторы компании – профессор Гарвардского университета Тимоти Спрингер и ученый из Массачусетского технологического института Роберт Лэнгер.

Фото: EPA

Фармацевтические компании

По данным GlobalData, во втором квартале 2020 года рыночная капитализация 20 ведущих мировых инновационных био- и фармацевтических компаний резко выросла. Компании сообщили о среднем увеличении на 10,2% при совокупной рыночной капитализации в $2,8 трлн по сравнению с первым кварталом 2020 года. Среди лидеров и разработчики вакцин – Johnson & Johnson, Pfizer Inc. и Astrazeneca.

Как пишет Drug Discovery & Development, ссылаясь на данные IQVIA и Statista, глобальные расходы на лекарства превысят $1,5 трлн к 2023 году по сравнению с $1,3 трлн в 2019 году. Рост в этот период, вероятно, будет в диапазоне 3–6%.

Пандемия COVID-19 повлияла и на биотехнологические компании. В мае 2020 года общая рыночная капитализация 61 европейского биотехнологического предприятия на рынках Euronext увеличилась на €4,5 млрд, достигнув рекордного уровня почти в €29 млрд, писало издание. Цена их акций выросла на 66,8% в первой половине 2020 года.

Торговля

В Украине жесткий карантин длился с 12 марта по 22 мая. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.

В связи с этим, а также из-за опасений заразится в магазинах многие украинцы пользовались услугами онлайн-торговли и курьерской доставки.

Интернет-торговля, рост онлайн-ритейла

Согласно данным исследования группы компаний EVO, в 2020 году украинцы потратили на покупки в интернете 107 млрд грн (на 41% больше, чем в 2019 году). В то же время, средняя сумма чека снизилась на 10%.

Как пишет “Экономическая правда”, представители крупнейших в Украине маркетплейсов Rozetka, “Алло” и OLX отмечают несколько трендов в сфере онлайн-торговли среди малого и среднего бизнеса, которые появились из-за пандемии коронавируса. Среди них, в частности:

рост предложения товаров в категориях “личная гигиена”, “медицинские приборы”, “продукты питания”, “одежда и обувь”;

рост количества продавцов – частных предпринимателей, начавших заниматься онлайн-торговлей;

увеличение количества категорий в онлайне, в частности – стремительное увеличение оборотов в категории “продукты питания”;

ускорение развития рынка курьерских услуг;

увеличение количества покупателей в интернете (рост количества покупателей в мире за 2020 год равен росту за предыдущие девять лет.

В Rozetka также сообщили о росте количества наименований продукции украинских производителей, хотя конкретных цифр, позволяющих оценить тенденцию, не предоставили.

Фото: depositphotos.com

С февраля по ноябрь 2020 года количество бизнес-аккаунтов в “Алло” выросло почти втрое и составляет “несколько тысяч”, сообщили в компании. За это же время ассортимент маркетплейса увеличился с 1,3 млн единиц товаров до более чем 5 млн единиц. За этот период количество бизнес-пользователей OLX выросло на 10%. Как пишет “Экономическая правда”, эту цифру в компании называют хорошим показателем.

Почтовые операторы

Рост спроса на онлайн-торговлю повлиял и на почтовых операторов. Как сообщила “Экономическая правда” со ссылкой на данные налоговой, за шесть карантинных месяцев компании, работающие в сфере почтовых отправлений и предоставляющие курьерские услуги (кроме “Укрпошти”), уплатили в бюджет на 24% больше налогов, чем за март-сентябрь 2019 года.

“В начале карантина мы заметили незначительное снижение роста количества отправлений. Затем люди начали покупать самое необходимое, а потом – все, что захочется. Большинство украинцев придерживались карантина. В итоге, они стали больше покупать онлайн, даже те, кто раньше этого не делал. Как следствие – вырос спрос на доставку “, – сказал СЕО “Новой почты “Александр Бульба.

За второй квартал 2020 года объем курьерской доставки “Новой почты” вырос на 35%, в то время как до пандемии клиенты предпочитали доставку в отделения.

Также во время карантина увеличились налоговые отчисления “Укрпошти”. За март-сентябрь компания уплатила в госбюджет на 34%, или на 303,3 млн грн, больше налогов. Без дивидендов за 2019 год и аванса по налогу на прибыль за 2020 год налоговые отчисления “Укрпошти” во время карантина выросли на 7,2%, или 64,1 млн грн, отмечает “Экономическая правда”. По расчетам “Укрпошти”, в 2020 году украинцы пользовались услугами получения и отправки посылок на 22% чаще. Доходы компании от посылок выросли на 30%.

Доставка еды

Согласно исследованию ритейл-рынка, которое провела компания GlobalLogic, в марте 2020 года в Украине наблюдалось самое большое количество загрузок приложений доставки еды. При этом уже в июне, когда ограничения были сняты, украинцы стали загружать их реже.

Приложение Glovo в марте занимало в среднем 50-е место по количеству загрузок в украинском рейтинге приложений на iOS и Android, а в июне позиция сервиса опустилась на сотые строки в топе. Такая же тенденция наблюдалась в Uber Eats до ухода с украинского рынка. Исключением из этого тренда стало приложение Raketa, популярность которого удерживалась на высоком уровне также в апреле, отметили в компании.

По данным Glovo, в категориях “Супермаркеты” и “Аптеки” во время карантина количество заказов через их приложение увеличилось в среднем на 35%. В сервисе Raketa в марте 2020 рост количества заказов составил 40%, а в апреле показатели выросли почти вдвое.

Интернет

Zoom

Приложение для видеозвонков Zoom стало особенно популярно во время пандемии, поскольку предприятия и образовательные учреждения часто используют его для удаленной работы и обучения. В апреле 2020 года число ежедневных загрузок приложения выросло в 30 раз по сравнению с 2019 годом, а в марте число пользователей выросло до 200 млн в день по сравнению с 10 млн в декабре 2019 года, сообщал канал CNBC.

В сентябре 2020 года состояние его владельца Эрика Юаня за сутки выросло на $6,6 млрд.

После новости об изобретении вакцины от коронавируса в ноябре стоимость акций Zoom Video Communications упала более чем на 17%, из-за чего состояние Юаня сократилось на $5 млрд. Сейчас, по данным Forbes, состояние Юаня – $16,9 млрд.

Компьютерные игры, развлекательные платформы

Как пишет MarketWatch, согласно данным International Data Corporation, мировая выручка от видеоигр вырастет на 20% – до $179,7 млрд – в 2020 году, что сделает индустрию видеоигр более прибыльной, чем мировая киноиндустрия и спортивная индустрия Северной Америки вместе взятые. Эксперты прогнозируют, что сильный рост продолжится в 2021 году.

Фото: EPA

Также ожидалось, что по итогам 2020 года число подписчиков крупнейших стриминговых сервисов в США составит больше на 50%, чем в 2019 году, писал The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательских компаний MoffettNathanson LLC и HarrisX.

Финансовые услуги

В Нацбанке Украины 21 декабря 2020 года заявили, что несмотря на пандемию, рынок финансовых услуг в Украине в прошлом году вырос. На 15% (до 66 млрд грн) вырос объем займов, которые выдали финкомпании за девять месяцев 2020 года, если сравнить с аналогичным периодом 2019 года. В третьем квартале они кредитовали даже быстрее, чем в докарантинном первом квартале. Кроме этого, на 38% (до 63 млрд грн) вырос объем услуг факторинга. Трендом является не только коллекторская деятельность, но и развитие классического факторинга, отмечали в НБУ.

Исключение составили рынки ломбардов и компаний-лизингодателей.

“Они немного просели – оба на 9% (до 12 млрд грн и 15,6 млрд грн). Количество ломбардов продолжает уменьшаться. За последние три года с рынка ушел каждый четвертый ломбард. В 2020 году прекратили работать 20 ломбардов”, – говорится в сообщении.





Что ожидает экономику дальше

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что в следующие пять лет кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведет к потерям мирового ВВП, которые можно предварительно оценить в $28 трлн. Ожидается, что по итогам 2020 года показатели экономического роста в мире снизятся до -4,4%, сказала она.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%.

Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В октябре Всемирный банк прогнозировал падение украинской экономики в 2020 году на 5,5%, с последующим ростом в 2021–2022 годах на 1,5% и 3,1% соответственно. Таким образом, аналитики банка оставили неизменной оценку падения ВВП по итогам 2020 года и прогноз роста в 2022 году, улучшив прогноз роста внутреннего валового продукта в 2021-м на 1,5 процентных пунктов.

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