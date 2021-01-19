В Крыму призвали Украину «не валять дурака» с «крымской платформой»

19.01.2021, 8:04, Новости дня

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Если киевские власти продолжат валять дурака с проведением саммита «крымской платформы» и навязывать свою «модальность», они рискуют остаться у разбитого корыта, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Официальные представители РФ участвовать в данном русофобском мероприятии, безусловно, не будут. Более того, если Киев будет продолжать валять дурака, навязывая приглашенным экспертам свою пресловутую «модальность», то рискует вообще остаться у разбитого корыта, ибо никто из вменяемых людей не согласится играть с шулерами по их правилам», – сказал РИА «Новости» Молохов.

По его словам, только если организаторы саммита будут готовы обсудить актуальные вопросы касающиеся водной блокады и прекращения международной блокады Крыма, то не исключено, что отдельные общественные организации будут готовы принять участие в данной встрече.

«Например, международная ассоциация «Таврида» либо некоторые общественные деятели согласятся на участие в этом паноптикуме при условии, что им не будут затыкать рот. При этом мы понимаем, что шансы относительно способности устроителей крымской платформы вести дискуссию и конструктивный диалог непосредственно с самими крымчанами маловероятны», – сказал Молохов.

Ранее Молохов заявил, что международный саммит «крымской платформы», связанный с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, рискует превратиться в сборище прозаседавшихся «пикейных жилетов».

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. Он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что саммит «крымской платформы» состоится 23 августа.