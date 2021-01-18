 

Пенс в последней речи на посту вице-президента США призвал готовиться к войне

18.01.2021, 2:38, Новости дня
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В своем последнем выступлении на посту вице-президента США Майк Пенс заявил: «Хочешь мира – готовься к войне».

Он выступил перед военными в форте Драм в Нью-Йорке. Речь в телевизионной трансляции представили как последнее выступление в должности вице-президента. Пенс сказал, что военные США, куда бы ни отправились служить, «возьмут с собой силу и гордость этой нации», а также «молитвы миллионов американцев». Кроме того, Пенс вспоминал свою семью, рассказал про дедушку-ветерана.

Пенс рассказал, что в день теракта 11 сентября 2001 года дочь спросила его, пойдет ли он служить, если начнется война. Тогда политик выразил надежду, что слишком стар для этого. «Спасибо тем, кто отвечал на призыв иначе», – приводит его слова РИА «Новости».

Пенс заявил, что глава американского государства Дональд Трамп «возродил» вооруженные силы США. Вице-президент также подчеркнул, что Трамп выводит войска США из других стран. «Благослови господь армию и Америку», – сказал Пенс.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января. Его вице-президентом будет Камала Харрис. Демократы уверены, что сторонники действующего президента постараются сорвать церемонию.



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