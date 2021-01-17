 

В трех городах Украины прошли повторные местные выборы

17.01.2021, 23:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Явка на повторном голосовании в Броварах Киевской области на 20.00 17 января составила 43,02%, в Борисполе Киевской области – 30,15%, в Новгород-Северском Черниговской области – 41,48%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины в Facebook.

В Борисполе, Броварах и в Новгороде-Северском выбирали мэров, в Броварах – еще и депутатов горсовета.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1301489533566794

В Киевской области избирательные участки закрылись вовремя, сообщили в Национальной полиции Украины.

“По состоянию на 20.00 часов поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверки, по материалам которых составлены 34 административных протокола”, – отметили в релизе.

Повторные выборы в Борисполе назначили в связи со смертью кандидата, получившего наибольшую поддержку избирателей в первом туре местных выборов, – тогда еще действующий мэр города Анатолий Федорчук умер от COVID-19 28 октября. 

В Броварах во время выборов зафиксировали нарушения, суд признал выборы несостоявшимися, и теризбирком назначил повторные. 

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Президента Молдавии определят во втором туре

19.09 / Финальная экспертиза делу “Роттердам плюс” сняла все сомнения в обоснованности формулы – адвокат

19.12 / В РФ изготовили новые объективы для фотоаппаратов Sony

18.12 / Главу Госрезерва Украины назначат без конкурса

29.06 / Лавров сообщил о 20 тыс. желающих вернуться домой россиянах

06.10 / Самолет с неисправностью запросил аварийную посадку в Пулково

13.07 / Новый кроссовер DS 7 Crossback появился в России

31.08 / Глава Нацразведки США назвал Китай большей угрозой, чем Россия

23.12 / Чтобы были красивыми — указ Трампа о дизайне официальных зданий вызвал противоречивую реакцию

05.10 / В Италии нашли пять тел погибших во время шторма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска