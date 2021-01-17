В США призвали закрыть Трампу доступ к разведданным

17.01.2021, 20:00, Новости дня

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Действующему президенту США Дональду Трампу ухода необходимо закрыть доступ к разведбрифингам, которые обычно проводятся для бывших глав государства, считает председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф.

«Абсолютно. Ни при каких обстоятельствах для этого президента нельзя больше проводить разведбрифинги ни сейчас, ни в будущем. Я не думаю, что ему можно доверять ее [разведывательную информацию] ни сейчас, ни в будущем», – сообщил конгрессмен, являвшийся одной из ключевых фигур первой провалившейся кампании по импичменту Трампа в 2019-2020 годах, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.

На прошлой неделе сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.