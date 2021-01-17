Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор

17.01.2021, 20:00, Новости дня

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Продюсер последнего альбома группы The Beatles Фил Спектор, который отбывал наказание за убийство, скончался на 82-м году жизни, говорится в заявлении калифорнийского департамента по делам исправительных учреждений и реабилитации.

Отмечается, что смерть продюсера, приговоренного в 2009 году к 19 годам лишения свободы за убийство актрисы Ланы Кларксон, была констатирована в больнице в субботу. Согласно заявлению, Спектор скончался «по естественным причинам», официальная причина смерти будет установлена судмедэкспертом, передает РИА «Новости».

Издание TMZ сообщило, что продюсер умер от осложнений, связанных с COVID-19. По сведениям издания, диагноз был поставлен продюсеру четыре недели назад, он был переведен из тюрьмы в больницу, где его состояние улучшилось. После того, как Спектор вернулся в тюрьму, у него случился рецидив, и он был снова доставлен в больницу, где скончался в субботу.

Имя Фила Спектора в 1989 году было помещено в Зал славы рок-н-ролла. Он работал с большим количеством самых известных музыкантов, среди которых The Beatles, Шер, Тина Тернер и другие. Спектор – создатель концепции «стены звука», изменившей облик современной поп-музыки.