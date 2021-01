Альпинисты впервые покорили вторую по высоте вершину мира зимой

17.01.2021, 19:12, Новости дня

Группа альпинистов из Непала 16 января покорила вторую по высоте горную вершину мира, пик Чогори. Об этом альпинисты сообщили в Twitter.

“Мы сделали это. Сделали то, что никто никогда не делал. Каракорумская “Дикая гора” покорилась в самый опасный сезон – зимой. Непальские альпинисты достигли вершины горы К2 (Чогори 8611м) сегодня днем в 17.00 по местному времени”, – отметили в сообщении.

Чогори – вторая по высоте вершина после Эвереста, ее высота составляет 8611 м, это самый северный восьмитысячник, он расположен в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев.

Чогори известна как “Дикая гора” из-за чрезвычайной сложности восхождения. По данным на июнь 2018 года, уровень смертности составил 23% на 367 попыток восхождений.

