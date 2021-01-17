 

Альпинисты впервые покорили вторую по высоте вершину мира зимой

17.01.2021, 19:12, Новости дня
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Группа альпинистов из Непала 16 января покорила вторую по высоте горную вершину мира, пик Чогори. Об этом альпинисты сообщили в Twitter.

“Мы сделали это. Сделали то, что никто никогда не делал. Каракорумская “Дикая гора” покорилась в самый опасный сезон – зимой. Непальские альпинисты достигли вершины горы К2 (Чогори 8611м) сегодня днем в 17.00 по местному времени”, – отметили в сообщении.

16 Jan 2021 *
WE DID IT, BELIVE ME WE DID IT- JOURNEY TO THE SUMMIT NEVER DONE BEFORE
* The Karakorum’s ‘Savage Mountain’ been summited in most dangerous season:WINTER
Nepalese Climbers finally reached the summit of Mt. K2 (Chhogori 8611m), this afternoon at 17:00 local time. pic.twitter.com/O530X3WgKh

— Seven Summit Treks * (@sst8848) January 16, 2021

Чогори – вторая по высоте вершина после Эвереста, ее высота составляет 8611 м, это самый северный восьмитысячник, он расположен в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев.

Чогори известна как “Дикая гора” из-за чрезвычайной сложности восхождения. По данным на июнь 2018 года, уровень смертности составил 23% на 367 попыток восхождений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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