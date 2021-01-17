Омич заразил ВИЧ двух женщин и их дочерей

17.01.2021, 19:06, Новости дня

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Житель Омска заразил ВИЧ двух женщин и их дочерей, с которыми имел половой контакт. Об этом рассказал руководитель следственного отдела по Центральному округу города Омска СК по Омской области Евгений Шелудков.

По его словам, эта дикая история началась в конце 2019 гола, когда в полицию поступило сообщение из медучреждения, что у них практически одновременно появились две ВИЧ-положительные женщины, но врачей смутило отнюдь не это.

– Дело в том, что ВИЧ-положительными оказались и дочки этих женщин, одной из которых на тот момент было восемь лет, другой – девять. Сопоставили эти два случая и нашли, что их объединяет», – рассказал «СуперОмску Шелудков.

Выяснилось, что у всех четырех был секс с одним взрослым мужчиной.

– Получалось, что обвиняемый заразил этим вирусов бывшую супругу, новую сожительницу, приемную и родную дочерей, – добавил следователь.

После задержания мужчина уверял, что он знал о диагнозе с 2015 года, но его это не останавливало. Причем во время судебного процесса одна из женщин защищала насильника. Была это жена или любовница, не уточняется.

Суд приговорил жителя Омска за преступные деяния к 14 годам лишения свободы.

Напомним, в октябре 2017 года решением римского суда первичной инстанции итальянец Валентино Таллуто, умышленно заразивший вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 32 женщины, некоторые из которых впоследствии умерли, был приговорен к 24 годам заключения.