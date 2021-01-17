Названо число свободных коек для больных COVID в Петербурге

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17.01.2021, 19:06, Новости дня
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Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге на сегодняшний день составляет 25,9% (3 тыс. 233), говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

В стационарах Петербурга свободны 3 тыс. 233 койки – 25,9% от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года. Всего в городе развернуто 12 тыс. 488 коек для лечения коронавируса и пневмонии, приводит РИА «Новости» данные из материалов.

По сравнению с 10 января в Петербурге отмечается увеличение количества выздоровевших и значительное снижение количества обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным диагнозом. Отмечается также умеренный рост госпитализированных по сравнению с прошлым воскресеньем.

При этом сообщается, что доля тяжелых больных в стационарах – 23%. «На ИВЛ находятся 372 пациента. Всего в стационарах, перепрофилированных под COVID-19, в наличии 2 157 аппаратов ИВЛ», – говорится в материалах.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3316 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 3072 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 297 477 случаев заражения COVID-19. Скончались 8847 человек. Выздоровели 187 135 человек.

Накануне сообщалось, что с начала вакцинации в Санкт-Петербурге от коронавируса были привиты 21 872 человека, из которых 7042 – жители старше 60 лет.

За последние сутки в РФ зафиксировали 23 тыс. 586 случаев коронавирусной инфекции.



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