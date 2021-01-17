Политолог назвал Навального «внутренним террористом»

17.01.2021, 19:06, Новости дня

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Судьба блогера Алексея Навального предрешена его собственным поведением и деяниями, сообщил политолог Алексей Мухин, отметив, что ФСИН и прокуратура должны дать разъяснения о том, в каком статусе он может находиться в России.

«Германская сторона фактически передала его (Навального – прим. ВЗГЛЯД) ФСИН для того, чтобы ему изменили меру пресечения», – написал Мухин на своей странице в Facebook.

По его словам, сторонники блогера пытаются представить этот, в общем, простой акт как «чуть ли не прибытие Ленина на Финляндский вокзал». «История повторяется в виде фарса, как мы знаем, и это лишний раз подтверждено», – отметил он.

«Что касается самого «внутреннего террориста» Навального, то его судьба уже предрешена его собственным поведением и деяниями», – добавил политолог. Он подчеркнул, что следственные органы, ФСИН и прокуратура должны дать публичные разъяснения о том, в каком статусе Навальный может находиться на территории России.

Напомним, стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей.

В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.

В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.