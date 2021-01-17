 

В аэропорту Внуково, куда сегодня прилетит Навальный, начались задержания. Журналисты сообщают, что в здание не пускают без билетов

17.01.2021, 17:24, Новости дня
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17 января в московском аэропорту Внуково, куда сегодня прилетает российский оппозиционер Алексей Навальный, задержали первого активиста, сообщило ОВД-Инфо. 

Полицейские задержали активиста Дмитрия Бескоровайного. Причину задержания ему не сообщили, также неизвестно, куда его доставят. 

Полиция полностью зачистила зону прилета международных рейсов во Внуково, сообщил в Telegram “Проект”. Там остались только сотрудники аэропорта, полиции и силовики в штатском, пишет издание. 

Журналист “Медиазоны” Денис Стяжкин рассказал в Twitter, что в здание аэропорта не пускают без билетов на самолет.

Теперь полиция пускает в аэропорт Внуково только людей с билетами pic.twitter.com/BA5I1Dj6Ck

— Денис Стяжкин (@styazshkin) January 17, 2021

При этом, как отмечает “Вот Так TV”, войти можно и без билета, если сказать пароль “Я на встречу Ольги Бузовой”. В здании поют песни российской артистки. 

Фанаты и фанатки Ольги Бузовой во Внуково поют её песни. Пишут, что по паролю «Я на встречу Ольги Бузовой» в здание аэропорта можно зайти и без билета

Онлайн: https://t.co/NgUZY5wIyK pic.twitter.com/7FP41IKS5k

— Вот Так TV (@vottak_tv) January 17, 2021

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании “Победа”. В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что “предпримет все действия” по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково. Он уже сел на борт самолета. Согласно онлайн-табло аэропорта, лайнер, на котором прилетит оппозиционер, должен был приземлиться в Москве в 18.20 по киевскому времени, но вылет задержали более чем на 20 минут. 

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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