 

“Мальчик, водочки нам принеси”. Навальный с женой записали видео в самолете, на котором летят в РФ

17.01.2021, 17:24, Новости дня
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Российский оппозиционер Алексей Навальный с супругой Юлией на борту самолета авиакомпании “Победа”, который летит в Москву, записали видео. Короткий ролик политик обнародовал в Instagram. 

“Мальчик, принеси нам водочки, мы домой летим”, – говорит супруга оппозиционера. Сам Навальный молчит. 

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Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny)

Из трансляции “Настоящего времени” видно, что ролик они записывали практически сразу после того, как сели на свои места. Борт уже вылетел в Россию. 

“Я чувствую себя гражданином России, который ого имеет полное право вернуться домой”, – сказал Навальный когда вошел в самолет. Я ожидаю в Москве приятной погоды – -23 и приятного ощущения, что добрался наконец до своего родного города”, – сказал он журналистам, перед тем, как занял свое место в салоне самолета. Запись части этого общения обнародовала “Русская служба ВВС”. 

“Ряд у меня счастливый, номер 13”. Политик Алексей Навальный готовится вылететь в Россию. pic.twitter.com/F7dDjLuoX9

— bbcrussian (@bbcrussian) January 17, 2021

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании “Победа”. В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что “предпримет все действия” по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково. Он уже сел на борт самолета. Согласно онлайн-табло аэропорта, лайнер, на котором прилетит оппозиционер, должен был приземлиться в Москве в 18.20 по киевскому времени, но вылет задержали более чем на 20 минут. 

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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