 

Захарова опровергла мнение о показательном выходе РФ из ДОН

17.01.2021, 17:18, Новости дня
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Москва ничего не пыталась показать администрации избранного президента США Джозефа Байдена своим выходом из Договора по открытому небу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход РФ из Договора по открытому небу – это некая демонстрация для будущей администрации [США]. Это не то, что несерьезный анализ, он просто неправильный», – отметила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.

В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.



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