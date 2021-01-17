Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище

17.01.2021, 17:18, Новости дня

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Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, скончавшегося на 72-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище.

«Похоронили», – сообщил РИА «Новости» его друг, который присутствовал на похоронах.

Напомним, церемония прощания с Борисом Грачевским прошла в Доме кино в Москве. Попрощаться с создателем «Ералаша» пришли коллеги и члены семьи.

Борис Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни. Он родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1974-1984 годах Грачевский был директором «Ералаша», с 1984 года – художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы.

Грачевский боролся с коронавирусом.