 

Вблизи Мариуполя полиция застрелила нарушителя. Перед этим он наехал на одного из правоохранителей

17.01.2021, 16:30, Новости дня
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16 января на окраине поселка Сартана под Мариуполем Донецкой области сотрудники полиции смертельно ранили мужчину, который пытался скрыться от правоохранителей. Об этом проинформировала пресс-служба главного управления Нацполиции региона.

В релизе сказано, что во время патрулирования группа реагирования полиции уличила лиц, которые незаконно рубили лес. Они вызвали оперативников.

“Полицейские обнаружили четырех лесорубов и автомобиль “Газель”, который нарушители использовали для противоправной деятельности. Во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 года рождения, пытался покинуть место преступления на автомобиле. На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского”, – сказано в сообщении.

Правоохранители использовали оружие, чтобы остановить автомобиль, но пуля попала в водителя, говорится в релизе.

На место инцидента вызвали сотрудников Госбюрорасследований, прокуратуры, а также руководство полиции области.

“По факту смертельного ранения мужчины Главным управлением Нацполиции в Донецкой области начато служебное расследование. Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается. По факту травмирования полицейского открыто уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Правовую оценку действиям полицейских дадут представители ГБР”, – подытожили в ведомстве.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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