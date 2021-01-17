 

МИД прокомментировал ответ ФРГ на запрос РФ по Навальному

17.01.2021, 16:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ответы ФРГ на запросы РФ по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: «Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», – сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / В ЦКПЗ не исключили коронавирус у 20 млн жителей США

09.01 / Обломки пропавшего с радаров индонезийского самолета обнаружили в море

21.09 / В РФ выросла стоимость седана Infiniti Q50

26.09 / Крушение самолета под Чугуевом. Пилот сообщил об отказавшем двигателе

19.07 / Основного фигуранта дела о торговле детьми объявили в розыск

03.10 / Степанакерт из-за бомбардировок остался без света

05.08 / Как в фантастическом сериале – полиция в Ницце дистанционно следит за нарушителями масочного режима

15.07 / Сотрудников «Радио Свобода» и Би-би-си задержали на акциях протеста в Минске

06.07 / WhatsApp и Telegram отказались выдавать данные гонконгцев властям

15.07 / Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска