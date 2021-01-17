МИД прокомментировал ответ ФРГ на запрос РФ по Навальному

17.01.2021, 16:24, Новости дня

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Ответы ФРГ на запросы РФ по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: «Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», – сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.