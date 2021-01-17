Алексей Навальный летит в Россию. Прямой эфир из Берлина и Внуково

17.01.2021, 16:00, Новости дня

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Алексей Навальный возвращается в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком».

Навального не было в России больше четырех месяцев — на основании этого ФСИН обвинила его в уклонении от обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше» и потребовала заменить условный срок на реальный. ФСИН хочет, чтобы до заседания суда Навальный находился под стражей, поэтому по прилету его могут задержать.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении политика Алексея Навального. По версии СК, Навальный потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований для ФБК и других некоммерческих организаций.

Рейс авиакомпании «Победы» с Навальным вылетает из Берлина в 16:45 по московскому времени (14:45 по местному). Прилет во Внуково — в 19:20 мск.