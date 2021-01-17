 

Летевшие в Сочи самолеты отправились на запасные аэропорты из-за ветра

17.01.2021, 15:30, Новости дня
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В аэропорту Сочи два рейса из Москвы и Новосибирска ушли на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Из-за сложных метеоусловий в районе аэропорта (ветер) два самолета, выполнявшие рейс в Сочи, ушли на запасные аэродромы… Аэропорт работает в штатном режиме», – цитирует сообщение аэропорта РИА «Новости».

Рейс «Аэрофлота» СУ1136, следовавший из Шереметьево, который должен был прибыть в Сочи в 12.20, направился на запасной аэродром Ростова. Другой рейс авиакомпании «Сибирь» С75103, летевший из Новосибирска, приземлился в аэропорту Минеральные воды.

Ранее в воскресенье аэропорт Краснодара приостановил прием и отправку рейсов с 8.30 до 13.00 мск. Задержки связаны с сильным снегопадом.



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