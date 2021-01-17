В Норвегии после вакцины от COVID-19 умерло 29 пожилых людей

17.01.2021, 14:42, Новости дня

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Власти Норвегии обеспокоены по поводу безопасности вакцины Pfizer/BioNTech для пожилых людей с серьезными сопутствующими заболеваниями. В стране после вакцинации умерло 29 пожилых людей. Об этом Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило в ответ на запрос Bloomberg.

На данный момент в Норвегии вакцинируются только препаратом Pfizer/BioNTech. В стране зафиксировали смерть 29 пожилых людей после вакцинации, у всех у них были серьезные сопутствующие заболевания. При этом побочные реакции на саму вакцину у них были ожидаемые – тошнота и рвота, лихорадка, ухудшение общего состояния.

Смертность побудила Норвегию предположить, что вакцины против COVID-19 могут быть слишком опасными для очень пожилых или тяжелобольных пациентов.

Норвежский институт общественного здоровья пришел к выводу, что для людей с сопутствующими заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные негативные последствия. Для тех, у кого в любом случае остаточная продолжительность жизни очень мала, польза от вакцины может быть незначительной или несущественной.

Pfizer и BioNTech работают с норвежским регулирующим органом над расследованием смертей в Норвегии. Там считают, что количество смертей пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям.

Как сообщает Bloomberg, до старта вакцинации Норвежское агентство по лекарственным средствам говорило, что при прививке пожилых очень больных людей ожидается, что летальные случаи возможны, однако не обязательно будет отслеживаться причинно-следственная связь между вакцинацией и смертью.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинируют людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.

Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины). Агентство Reuters со ссылкой на информацию Pfizer сообщило, что компания планирует поставить в ЕС до конца года 500 млн доз, доставка еще 100 млн доз может быть согласована отдельно.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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