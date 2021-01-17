Американское генконсульство в Екатеринбурге заявило о продолжении работы

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17.01.2021, 10:06, Новости дня
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Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу сообщила, что консульство в городе продолжит свою работу, но с ограничениями по пандемии COVID-19.

«Я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда. Наша деятельность ограничена в связи с пандемией, но я приглашаю вас посмотреть наши онлайн-программы, и мы будем держать вас в курсе новостей», – цитирует Сторроу РИА «Новости».

Ранее в Госдепе подтверждали, что госсекретарь Майкл Помпео «в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге».

Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся. Посольство США заявило, что ограничения в работе американских дипмиссий были введены из-за коронавируса еще в марте.



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