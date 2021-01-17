Приземлившийся в Шереметьево самолет повредил шасси

17.01.2021, 6:12, Новости дня

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В московском Шереметьево «штатно» приземлился Boeing 737-800, после посадки командир самолета сообщил, что повреждена стойка шасси, рассказали в правоохранительных органах и в пресс-службе аэропорта.

Рейс FV 5860 прибыл из Антальи. В пресс-службе Шереметьево сообщили, что произошел отказ управления передней стойки шасси. Об отказе стало известно после того, как самолет покинул взлетно-посадочную полосу – уже освободив ВПП по одной из рулежных дорожек, экипаж «доложил о невозможности дальнейшего руления», передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолет оперативно отбуксировали на стоянку, «пассажиры и багаж доставлены в терминал прилета», передает «Интерфакс».