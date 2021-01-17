В РПЦ призвали отказаться в этом году от крещенских купаний

17.01.2021, 5:18, Новости дня

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Крещенские купания в период пандемии коронавируса крайне опасны, в этом году верующим стоит отказаться от них, сообщил глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», – цитирует священнослужителя радио Sputnik.

Как отметил митрополит, крещенские купания являются добровольными мероприятиями и не предписываются церковью.

Ранее управление Роспотребнадзора по Московской области подготовило рекомендации для купающихся на Крещение. Специалисты ведомства рекомендуют заранее плотно поесть, категорически не употреблять алкоголь и не находиться в проруби дольше минуты.

19 января православные христиане отметят Крещение Господне – один из главных христианских праздников, установленный в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно Евангелиям, Иисуса крестил пророк Иоанн Предтеча, проповедовавший о скором пришествии Мессии. Это событие считается одним из ключевых в земной жизни Иисуса Христа. Праздник называют также Богоявление, так как именно в день Крещения миру впервые явилась Пресвятая Троица.

Традиционно на Крещение верующие купаются в ледяной проруби, хотя эта традиция и не связана напрямую с крещением Христа в водах Иордана. РПЦ рекомендует окунаться в прорубь каждому православному, если позволяет здоровье. Главное правило заключается в том, чтобы заранее исповедоваться и раскаяться у священника. Считается, что обливания ледяной водой сами по себе благодати не принесут. Окунаясь в воду, необходимо трижды перекреститься со словами «во имя отца, сына и святого Духа».