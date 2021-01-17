 

В Конгрессе США начали расследование штурма Капитолия

17.01.2021, 4:24, Новости дня
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Четыре комитета Палаты представителей Конгресса США начали расследование «мятежа», который произошел в Вашингтоне 6 января, сообщил спецкомитет по разведке.

Расследование помимо него проводят комитеты по внутренней безопасности, надзору и правительственной реформе и юридический комитет. Члены Конгресса рассмотрят «события и разведданные, относящиеся к мятежу», и «связанные угрозы для мирной передачи власти, включая инаугурацию». Материалы затребованы у ФБР, МВБ, Национального контртеррористического центра и аппарата директора Национальной разведки США. Также конгрессмены хотят, чтобы указанные ведомства провели для них брифинги. 

В Палате представителей собираются оценить, что «разведсообщество и федеральные правоохранители знали об угрозе насилия, была ли распространена эта информация, были ли угрозы как-то связаны с иностранным влиянием или попытками дезинформации». Также рассмотрят вопрос о том, участвовал ли в беспорядках кто-либо из бывших или нынешних чиновников администрации. Кроме того, планируется проанализировать ответные меры федеральных структур, передает ТАСС.

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.



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