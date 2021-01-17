В Японии случайно получили древнеримский бетон

17.01.2021, 4:04, Новости дня

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Японский ученый Иппей Маруяма, исследуя стены одного из реакторов атомной электростанции, неожиданно для себя обнаружил, что они в несколько раз прочнее, чем другие бетонные конструкции. Фактически, здесь образовался древнеримский бетон, уточнил специалист.

Напомним, что созданные около двух тысяч лет бетонные конструкции отличаются необычайной прочностью. Даже древнеримские плиты на причалах в намного лучшем состоянии, чем их современные аналоги. Причиной такого феномена ученые считают использование вулканического пепла и некоторых других компонентов, которые повышают прочность монолитов, вступая в реакцию с соленой водой. Однако данный процесс должен продолжаться столетиями.

АЭС проработала несколько десятилетий. Но стены реактора постоянно нагревались примерно до 50 градусов.