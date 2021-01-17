 

В Японии случайно получили древнеримский бетон

17.01.2021, 4:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Японский ученый Иппей Маруяма, исследуя стены одного из реакторов атомной электростанции, неожиданно для себя обнаружил, что они в несколько раз прочнее, чем другие бетонные конструкции. Фактически, здесь образовался древнеримский бетон, уточнил специалист.

Напомним, что созданные около двух тысяч лет бетонные конструкции отличаются необычайной прочностью. Даже древнеримские плиты на причалах в намного лучшем состоянии, чем их современные аналоги. Причиной такого феномена ученые считают использование вулканического пепла и некоторых других компонентов, которые повышают прочность монолитов, вступая в реакцию с соленой водой. Однако данный процесс должен продолжаться столетиями.

АЭС проработала несколько десятилетий. Но стены реактора постоянно нагревались примерно до 50 градусов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / В Кабмине Украины рассказали, в каком случае усиленный карантин могут ввести раньше 8 января

29.06 / Госпремии вручили тем, кто служит Отечеству

05.10 / Глава Нацполиции сообщил, сколько протоколов составили за нарушение карантина

25.06 / Песков ответил на вопрос о сроках открытия российских границ

02.08 / Помпео: Трамп примет меры по поводу китайских софтверных компаний в ближайшие дни

10.09 / Митрополит Крымский и Симферопольский ПЦУ Климент посетил Балуха в реанимации

07.10 / В Кремле рассказали о разговоре Путина с Алиевым

26.06 / “Ахмат” и “Сочи” поделили очки в матче чемпионата России

04.08 / Россия нарастила производство золота

10.07 / Подозреваемых в подрыве автомобиля “Укрпошти” и хищении 2,7 млн грн задержали – МВД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска