Обозреватель Foreign Policy – лицемерие давно стало составной частью внешней политики США

17.01.2021, 4:00, Новости дня

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Соединённым Штатам всегда превосходно удавалось расширять свободы внутри страны, одновременно лишая этих самых свобод других, пишет обозреватель Foreign Policy Николас Данфорт. По его словам, лицемерие давно стало составной частью внешней политики США.



Reuters

Демократия внутри страны и продвижение демократии за рубежом не одно и то же, напоминает в своей статье для Foreign Policy Николас Данфорт из Греческого фонда европейской и внешней политики.

По его мнению, лицемерие давно стало составной частью внешней политики США. И бунт на Капитолийском холме этого не меняет.

Наблюдая за штурмом Капитолия на прошлой неделе, многие прогрессивные критики американской внешней политики пришли к выводу: США пожинают то, что посеяли. Недавние события стали неприятным последствием многих американских военных интервенций, вечных войн и попыток государственного переворота. Политика смены режима вернулась в Вашингтон.

Для подобных критиков вывод очевиден: чтобы спасти свою собственную демократию, Америке следует резко сократить внешнеполитические амбиции.

Но чересчур упрощённая взаимосвязь между внешними и внутренними ошибками США, по мнению Данфорта, затрудняет их исправление, хотя, конечно, может найти отклик у тех, кто желает морального порядка во Вселенной.

«При этом мы рискуем поставить неверный диагноз пагубной роли расизма в американской политике. Восстановление американской демократии и одновременное исправление внешней политики США требуют признания этой запутанной, тревожной связи между ними», — подчёркивает автор.

Между поведением Америки на своей территории и в мире никогда не было чёткой моральной гармонии. Соединённым Штатам превосходно удавалось одновременно расширять свободы внутри страны и империю за рубежом. С самого начала предоставление американцам большего количества прав зачастую сопровождалось насильственным лишением других людей этих самых прав.

Так, например, в 1830-х годах, во времена президента Эндрю Джексона, было принято всеобщее избирательное право для белых мужчин, которое, между тем, поспособствовало появлению «Дороги слёз», то есть процесса насильственного переселения примерно 100 тыс. коренных американцев.

В начале XIX века Америка вступила в период прогрессивных реформ, но также и колониализма. В то самое время, когда 19-я поправка признала право женщин голосовать на выборах, американские солдаты оккупировали три страны в Латинской Америки.

Президент Линдон Джонсон принял Закон о гражданских правах, а затем устроил ковровую бомбардировку Вьетнама, одновременно содействуя геноциду в Индонезии.

«И, наконец, совсем недавно мы избрали нашего первого темнокожего президента, ведя при этом несколько бесконечных войн на Ближнем Востоке», — напоминает автор.

Как сияющий град на холме Америка распространяет свет, но также чересчур часто отбрасывает на других тёмную тень.

«Мифология американской исключительности дала многим американцам мессианскую веру в их способность распространять демократию», — говорится в статье.

И они перестали видеть риск того, что могут столкнуться с теми же авторитарными угрозами, которые наблюдали — или поддерживали — в других местах.

«Если благодаря недавним событиям люди более объективно посмотрят на вещи, то это, как мы надеемся, побудит американцев со смирением и обновлённой убеждённостью вновь присоединиться к глобальной борьбе за демократию», — подытоживает обозреватель Foreign Policy Николас Данфорт.