Байден выдвинул кандидатуру Нуланд на должность в Госдепе

17.01.2021, 3:30, Новости дня

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Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по РФ и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.

Вместе с Нуланд на должность в Госдепе выдвинута другой ветеран ведомства Уэнди Шерман, которая должна стать первым заместителем госсекретаря, передает РИА «Новости» со ссылкой на штаб Байдена.

Еще одним первым заместителем госсекретаря выдвинут помощник Байдена по внешней политике Брайан Маккион, на должность замгоссекретаря замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности предложена Бонни Дженкинс, возглавляющая организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».

Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.