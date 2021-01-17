 

Роскосмос собрался использовать многоразовый ракетный двигатель до 50 раз

17.01.2021, 3:30, Новости дня
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Роскосмос планирует, что многоразовый метановый ракетный двигатель для ракеты-носителя «Амур-СПГ» можно будет использовать до 50 раз, следует из материалов на сайте госзакупок.

В материалах говорится о «возможности не менее 10 использований серийного образца жидкостного ракетного двигателя в составе первой ступени ракеты-носителя». При этом предлагается «рассмотреть мероприятия для увеличения возможности использования серийного образца» двигателя «в составе первой ступени РН до 25, 50 раз», передает РИА «Новости».

Напомним, первый полет российской ракеты «Амур-СПГ» на топливной паре метан – кислород запланирован в 2026 году. Старт состоится сразу с космическим аппаратом. В июне Роскосмос утвердил техзадание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем на сжиженном природном газе и жидком кислороде в качестве топлива.



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