Байден обещал руководить США «с помощью науки и правды»

16.01.2021, 23:54, Новости дня

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Избранный президент США Джо Байден заявил, что он и его вице-президент США Камала Харрис будут «руководить с помощью науки и правды».

По словам Байдена, он и Харрис «верят» в «науку и правду». Байден представил кандидата на пост советника по науке в ранге министра – ученого-генетика Эрика Лэндера. Избранный президент сказал, что его администрация сосредоточиться на вопросах, связанных с коронавирусом, экономикой, климатом, технологичными достижениями и долгосрочным поддержанием науки и технологий в США.

Перечисляя заслуги Лэндера, Байден отметил его ум и работу в администрации президента Барака Обамы. Байден считает, что США должны лидировать в мире технологий, когда это станет критичным для преуспевания экономики и нацбезопасности. Он подчеркнул, что это особенно важно, учитывая «конкуренцию по всему миру, начиная с Китая», передает РИА «Новости».

Напомним, Байден говорил, что первые 100 дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. Кроме того, политик намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.