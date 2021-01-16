 

Глава “Укрзалізниці” назвал сумму своей месячной зарплаты

16.01.2021, 23:26, Новости дня
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Глава правления “Укрзалізниці” Владимир Жмак зарабатывает 625 тыс. грн в месяц. О размере своего вознаграждения он рассказал в эфире телеканала “Украина 24”.

“Она [зарплата] значительно меньше того уровня, который был у предыдущего руководителя [Евгения Кравцова], потому что, когда обсуждался контракт со мной, мне сказали, что высокая заработная плата предыдущего руководителя вызвала очень большой общественный резонанс. Поэтому я должен это понять и согласиться на зарплату намного меньшую”, – пояснил Жмак.

Свою зарплату глава “Укрзалізниці” вносит в декларацию.

“Моя зарплата составляет 625 тыс. грн. И это любой сможет увидеть в декларации. Поэтому прятать ее смысла никакого нет. Но я хочу сказать, что такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я был в “Киевстаре”, ТНК-BP и тому подобное”, – сказал Жмак.

Жмак считает такую зарплату ниже рыночного уровня для ответственности, которую имеет руководитель “Укрзалізниці”.

В интервью “Экономической правде” 20 сентября прошлого года Жмак отказался назвать свою зарплату. тогда он говорил, что перед ним стоит “достаточно нереалистичное задание” – сделать из железнодорожного перевозчика прибыльную компанию.

Кабмин Украины 26 августа 2020 года назначил Жмака главой правления “Укрзалізниці”. До этого он с мая 2019 года занимал должность члена наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список 10 крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Название компании произошло от слияния российской “Тюменской нефтяной компании” и британской British Petroleum.

В 2017–2019 годах врио главы правления “Укрзалізниці” был Кравцов. 29 января 2020-го Кабмин согласовал увольнение Кравцова.

5 февраля Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления “Укрзалізниці” Марчека Желько. Набсовет в апреле рекомендовал отправить его в отставку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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