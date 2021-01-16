“Работать не хотят”. Лукашенко считает, что протесты в Беларуси затянулись из-за закрытых границ

16.01.2021, 23:26, Новости дня

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Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко объяснил затянувшиеся в стране протесты закрытыми из-за пандемии коронавируса границами. Об этом он рассказал в эфире телеканала “Россия 1”, фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале журналистки Наили Аскер-заде в субботу, 16 января.

Лукашенко подчеркнул, что каждый раз после президентских выборов переворачивают и сжигают машин.

“К этому не привыкнешь, но это факт. Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы [Россия] закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда выдавили. Они здесь остались, а работать не хотят”, – сказал Лукашенко.

По его мнению, в протестных акциях участвовали всего 10-12 тысяч человек, а в Telegram публиковали фотографии и выдавали информацию так, как будто участвовало 200 тысяч.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

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