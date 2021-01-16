ЕС собрался снизить финансовую зависимость от США

16.01.2021, 23:00, Новости дня

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Еврокомиссия подготовила проект документа, в котором предлагает снизить зависимость от доллара и обеспечить защиту ЕС от санкций США, сообщают СМИ.

В ЕК заявили, что за время президентства Дональда Трампа стали заметны «слабые места» Европы. Выявленные проблемы необходимо «исправить, даже если он уйдет». Как считаю в ЕК, «речь идет о месте ЕС в мире». «О том, чтобы иметь экономическую и финансовую мощь, сопоставимую с нашим размером», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times слова представителя комиссии.

Financial Times указывает, что при Трампе политика США в отношении Ирана повлияла на финансовые инфраструктуры в Европе. В частности, указывается на систему SWIFT, расчетные системы Euroclear и Clearstream. ЕС пришлось создать специальные механизмы для платежей при сделках с Ираном. ЕС считает, что Европе нужно обеспечить защиту своих операторов, если «третья страна вынудит размещенную в ЕС финансово-рыночную инфраструктуру соблюдать введенные ею в одностороннем порядке санкции». Кроме того, планируется укрепить роль евро, так как финансовые рынки слишком зависимы от доллара.

Напомним, США обещали заставить Европу подчиниться санкциям против Ирана. В 2018 году иранский Центробанк отключили от SWIFT. ЕС создал специальный механизм для расчетов с Ираном – INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges).