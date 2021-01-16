Полиция Капитолия задержала вооруженного мужчину

16.01.2021, 23:00, Новости дня

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В центре Вашингтона задержан вооруженный мужчина, который пытался попасть на охраняемую территорию по фальшивому пропуску, сообщили СМИ.

Полиция Капитолия задержала пытавшегося пройти через КПП жителя Вирджинии Уэсли Алана Билера, у которого при себе были пистолет и свыше 500 патронов, передает ТАСС со ссылкой на CNN.