Открыта тайна происхождения «лесных островов» Амазонии

16.01.2021, 20:02, Новости дня

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Как оказалось, так называемые лесные острова на Амазонке являются следствием активности древних земледельцев. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие эти места.

По мнению исследователей, земледельцы в период раннего и среднего голоцена пытались культивировать здесь различные сельскохозяйственные культуры. Однако, когда данная цивилизация пришла в упадок, в память о ней остались лесные острова, возвышающиеся в водах знаменитой реки.

Во время изучения этих «островов» ученые обнаружили следы выращивания мускатной тыквы и маниоки. Их высаживали примерно десять тысяч лет назад, утверждают специалисты. Этот факт еще раз подтверждает версию о том, что Амазонки развитые цивилизации существовали в доисторическую эпоху.