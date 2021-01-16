 

Противники 5G сожгли во Франции вышку и оставили без связи 1,5 млн человек

16.01.2021, 19:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во Франции противники сетей 5G подожгли ретрансляционную вышку, лишив горожан связи на несколько дней, сообщили французские СМИ.

Инцидент произошел в понедельник в городе Лимож. В результате поджога без радио, телевидения и мобильной связи остались 1,5 млн человек, пишет Le Figaro.

Через несколько часов после пожара в редакцию местной газеты пришло письмо, в котором сообщалось, что вышку подожгли участники организации «Комитет по отмене 5G». Они назвали операцию «Голос ветра и пение птиц», заявив, что будут бороться с 5G всеми возможным способами.

«Опасность у наших дверей. Несмотря на наш преклонный возраст и знание определенных секретов, мы не сильны – мы всего лишь горстка. Нас преследуют, мы напуганы, но мы победим, несмотря на нашу слабость. IPhone никогда не сделает человечество счастливым», – сказано в письме.

Тем временем прокуратура Лиможа выяснила, что сожженная вышка не предназначалась для связи пятого поколения. Открыто уголовное дело, отмечается в сообщении.

Ранее подобные случаи были зафиксированы в Великобритании. Также сообщалось об актах вандализма в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G в Польше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / “До морковкиных заговин”: государство защитит русский язык в трудные времена

05.01 / “Прошли непростые отношения”. Аваков рассказал о работе с Кернесом

08.09 / Путин поделился впечатлениями от вида ДВФУ на острове Русский

02.01 / Трамп прокомментировал решение Конгресса США, преодолевшего вето на оборонный бюджет 2021 года

10.07 / Небо у аэропорта Жуковский начнет патрулировать ястреб

22.07 / Черноморский флот установил слежку за действиями НАТО на учениях Sea Breeze

15.12 / Компактный смартфон iPhone 12 Mini стал полным разочарованием для менеджеров

22.08 / Навального забрали из России в Германию

16.10 / Депутат Госдумы внесен в черный список Азербайджана за визит в Карабах

08.08 / В Украине число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло до рекордного уровня – Степанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска