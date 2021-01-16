Противники 5G сожгли во Франции вышку и оставили без связи 1,5 млн человек

16.01.2021, 19:58, Новости дня

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Во Франции противники сетей 5G подожгли ретрансляционную вышку, лишив горожан связи на несколько дней, сообщили французские СМИ.

Инцидент произошел в понедельник в городе Лимож. В результате поджога без радио, телевидения и мобильной связи остались 1,5 млн человек, пишет Le Figaro.

Через несколько часов после пожара в редакцию местной газеты пришло письмо, в котором сообщалось, что вышку подожгли участники организации «Комитет по отмене 5G». Они назвали операцию «Голос ветра и пение птиц», заявив, что будут бороться с 5G всеми возможным способами.

«Опасность у наших дверей. Несмотря на наш преклонный возраст и знание определенных секретов, мы не сильны – мы всего лишь горстка. Нас преследуют, мы напуганы, но мы победим, несмотря на нашу слабость. IPhone никогда не сделает человечество счастливым», – сказано в письме.

Тем временем прокуратура Лиможа выяснила, что сожженная вышка не предназначалась для связи пятого поколения. Открыто уголовное дело, отмечается в сообщении.

Ранее подобные случаи были зафиксированы в Великобритании. Также сообщалось об актах вандализма в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G в Польше.