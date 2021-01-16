 

В Томске обнаружены растения с высоким противовирусным эффектом

16.01.2021, 19:08, Новости дня
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Удивительное открытие сделали сотрудники Сибирского ботанического сада, принадлежащего Томскому госуниверситету. Оказывается, сразу несколько растений, которые выращивают на его территории, обладают отличными целебными качествами.

Из них ученые изготовили экстракты, которые можно эффективно использовать против опасного штамма вируса гриппа H1N1. С ним наши современники «познакомились» несколько лет назад, когда он чуть не привел к пандемии, такой же, как нынешняя коронавирусная. Однако вирус ежегодно продолжает беспокоить людей в разных странах.

Как установили ученые из Томска, эффективным средством против данного заболевания являются экстракты альпийского копеечника, а также золотого корня и лихниса халцедонского.



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